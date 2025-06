Зал смотрел с придыханием: Хидео Кодзима показал сцену из PS5-эксклюзива Death Str...

Зал смотрел с придыханием: Хидео Кодзима показал сцену из PS5-эксклюзива Death Stranding 2: On The Beach на Summer Game Fest 2025Подробнее о героях Кодзима пообещал рассказать на специальном геймплейном показе Death Stranding 2: On the Beach, который состоится 9 июня в 05:00 по московскому времени.