В Шереметьево экстренно приземлился «Boeing» после отказа датчика управления шасси

В аэропорту Шереметьево совершил вынужденное приземление самолёт, летевший в Ереван.В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился «Boeing 737» авиакомпании Аэрофлот, который сообщил об аварийной посадке.
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