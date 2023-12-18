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В Шереметьево экстренно приземлился «Boeing» после отказа датчика управления шасси

В Шереметьево экстренно приземлился «Boeing» после отказа датчика управления шасси

В аэропорту Шереметьево совершил вынужденное приземление самолёт, летевший в Ереван.В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился «Boeing 737» авиакомпании Аэрофлот, который сообщил об аварийной посадке.

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