В СБ ООН потребовали от ФРГ и Дании ускорить расследование по "Северным потокам"

Зампостпреда КНР при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан обратился к Дании, Швеции и Германии с призывом не затягивать с расследованием обстоятельств диверсии на российских газопроводах "Северный поток".
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