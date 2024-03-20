Опальная Диана Арбенина высказалась про насильников: «Я бы их расстреливала»

Публичная личность, выступающая против спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины, Диана Арбенина появилась в Москве на премьере сериала “Обоюдное согласие” режиссера Валерии Гай Германики, в котором сыграла одну из ролей.
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