В Люберцах после конных прогулок улицы остаются в навозе

В Люберцах жители жалуются на отходы, которые остаются после конных прогулок возле ЖК «Самолёт» и в Марусино: сопровождающие лошадей не убирают за ними, тогда как собаководы за своими питомцами следят.
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