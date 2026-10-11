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Царьград

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В Люберцах после конных прогулок улицы остаются в навозе

В Люберцах после конных прогулок улицы остаются в навозе

В Люберцах жители жалуются на отходы, которые остаются после конных прогулок возле ЖК «Самолёт» и в Марусино: сопровождающие лошадей не убирают за ними, тогда как собаководы за своими питомцами следят.

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