Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    До  ВМВ  Кнут Гамсун  был  весьма  почитаем в Норвегии, его книги  пользовались успехом, хорошо продавались. Но  когд...Лолита Милявская ...
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Лолита Милявская после отмены концерта потребовала закрыть «Русскую общину» и начала угрожать общественникам Следственным комитетом

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Комментарии
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леонид рыбаков
А ВЫ СО СВОИМ ОПЫТОМ ПОМОГИТЕ ИМ --НЕ ФИЗИЧЕСКИ А РЯДОМ СТОЯТЬ И НЕ ДАТЬ ИМ ОШИБИТЬСЯ .Я думаю они вас будут слушаться
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1 час.
Владимир Алтайцев
Хорошая  весть, в Томске  отменили  концерт этой  твари.
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1 час.
Владимир Алтайцев
До  ВМВ  Кнут Гамсун  был  весьма  почитаем в Норвегии, его книги  пользовались успехом, хорошо продавались. Но  когда  он  встал на сторону  Гитлера, то после  ВОВ, народ  возненавидел его  и  подверг  остракизму - книги  его  никто не покупал, не читали  он стал изгоем. Такова  судьба  всех предателей. А  ты  рьяно защищаешь поганку антироссийскую Сам  такой  , что лми?
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55 мин.

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