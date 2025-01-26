Лолита Милявская после отмены концерта потребовала закрыть «Русскую общину» и начала угрожать общественникам Следственным комитетом

А ВЫ СО СВОИМ ОПЫТОМ ПОМОГИТЕ ИМ --НЕ ФИЗИЧЕСКИ А РЯДОМ СТОЯТЬ И НЕ ДАТЬ ИМ ОШИБИТЬСЯ .Я думаю они вас будут слушаться

Владимир Алтайцев

До ВМВ Кнут Гамсун был весьма почитаем в Норвегии, его книги пользовались успехом, хорошо продавались. Но когда он встал на сторону Гитлера, то после ВОВ, народ возненавидел его и подверг остракизму - книги его никто не покупал, не читали он стал изгоем. Такова судьба всех предателей. А ты рьяно защищаешь поганку антироссийскую Сам такой , что лми?