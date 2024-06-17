В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадала инфраструктура

Объект критической инфраструктуры и газопровод в подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения, сообщил в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной администрации региона Александр Прокудин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии