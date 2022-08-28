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Неожиданные подробности в истории с обстрелом Subaru в Уссурийске

Неожиданные подробности в истории с обстрелом Subaru в Уссурийске

История с обстрелом Subaru в Уссурийске получила неожиданное продолжение. Сотрудники полиции сейчас ищут очевидцев и участников нападения на водителя Subaru Forester, сообщает РЕН ТВ.

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