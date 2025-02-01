«Очень серьезные обсуждения». Трамп рассказал о переговорах с Россией по Украине

Владимир Алтайцев

Коллеги бывают только в одном коллективе- в бригаде, отделе, отделении. Но президенты стран и всякие министры коллегами никогда не могут ими быть с другими странами. Какой-то идиот запустил это словосочетание вообще не к тем людям.И ведь говорят даже на уровне6 стран, не понимая глупости своей.