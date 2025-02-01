Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине.
«Очень серьезные обсуждения». Трамп рассказал о переговорах с Россией по Украине
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Коллеги бывают только в одном коллективе- в бригаде, отделе, отделении. Но президенты стран и всякие министры коллегами никогда не могут ими быть с другими странами. Какой-то идиот запустил это словосочетание вообще не к тем людям.И ведь говорят даже на уровне6 стран, не понимая глупости своей.
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18 час.
Виктор Полуэктов
Уже идут Очень Серьёзные Обсуждения. С кем-то. А Путин об этом знает? Или просто ожидает, каким образом и с кем будут пытаться что-то решать? Прелюбопытно.
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18 час.
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