«Флант» вошел в топ-15 крупнейших разработчиков банковской отрасли

По результатам выручки за 2023 год от реализации проектов в финансовой отрасли «Флант» занял 13 место в рейтингах TAdviser «Крупнейшие вендоры в банках» и 49 место – среди крупнейших ИТ-поставщиков в финансово-кредитных организациях.