Экс-советник Соскин: война Израиля оставит Украину без финансирования из США

Вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими радикалами лишит Украину американской финансовой и военной поддержки из-за того, что США перенаправят всю помощь израильской стороне заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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