Как правильно есть манго

Манго любят и знают люди во всем мире. Это косточковый фрукт, такой же, как персик или сливы. Манго выращивают в тропическом и субтропическом климате по всему миру: на территории Перу и в Эквадоре, в Индии и Индонезии, в Таиланде и Египте.