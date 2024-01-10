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Как правильно есть манго

Как правильно есть манго

Манго любят и знают люди во всем мире. Это косточковый фрукт, такой же, как персик или сливы. Манго выращивают в тропическом и субтропическом климате по всему миру: на территории Перу и в Эквадоре, в Индии и Индонезии, в Таиланде и Египте.

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