Где начинается свастика, там заканчиваются всякие дискуссии

Александр Зиборов

Господа-товарищи, Вы не замечаете подтасовку? Например, на Украине нам не так страшны бандеровцы и нацисты, как те, кто сотворил из Украины анти-Россию. А среди них многие не бандеровцы и не нацисты. Но о них говорят куда реже. На Руси с древних веков почитается солнечный знак - коловрат (свастика), не нужно путать с гитлеровской свастикой. И следует помнить, что индусы чтут священную свастику, их свыше миллиарда. И в Китае совсем не хулят свастику. И в других странах - тоже. В совокупности - миллиарды людей. В первую очередь нужно бороться с русофобией - ненавистью к русским и всему русскому!