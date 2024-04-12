Интересный и показательный случай произошел в станице Еланской Ростовской области. ФСБ изъяла из частного музея «Донские казаки в борьбе с большевиками» портреты фашистских прихвостней, в том числе атамана Петра Краснова.
Где начинается свастика, там заканчиваются всякие дискуссии
Комментарии
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А
Алексей
Вообще-то свастика это руна "Фаш - огонь" и запрещать её бе(з)смысленно. Точно также можно запретить пятиконечную звезду т.к. некоторые "умники" считают её сатанинским знаком.
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17 час.
Александр Зиборов
Господа-товарищи, Вы не замечаете подтасовку? Например, на Украине нам не так страшны бандеровцы и нацисты, как те, кто сотворил из Украины анти-Россию. А среди них многие не бандеровцы и не нацисты. Но о них говорят куда реже. На Руси с древних веков почитается солнечный знак - коловрат (свастика), не нужно путать с гитлеровской свастикой. И следует помнить, что индусы чтут священную свастику, их свыше миллиарда. И в Китае совсем не хулят свастику. И в других странах - тоже. В совокупности - миллиарды людей. В первую очередь нужно бороться с русофобией - ненавистью к русским и всему русскому!
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3 час.
vitaliy tabachenkov
Так называемых казаков придумали мелкобританские культурологи как и хохлов (великий русский писатель Hohol Nikolas подтвердит). Придумывают некие этносы - якобы самобытные - для дальнейшего сепаратизма. Наряды, обычные шмотки, народные промыслы, язык, начальничка над ними - это все дают колонизаторы, чтобы аборигены умывались иногда и делали нужную хозяину работу. Алозыч им также в поте лица служил, так как там до сих пор сидит во главе немецкая семейка Саксен-Кобург-Готских нехристей (в переводе виндзоров)... Уберите гитлера из музеев - перестанете понимать что-либо окончательно.
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1 час.
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