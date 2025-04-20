Торговые связи между Лондоном и Эр-Риядом укрепляются — британский минторг

Значительный рост инвестиций в экономику Саудовской Аравии привёл к тому, что 50 британских компаний открыли региональные штаб-квартиры, присоединившись к более чем 1300 британским фирмам, уже работающим в Королевстве, 20 апреля сообщает саудовская газета Al-Eqtisadiah со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства торговли Великобритании Лондон позиционирует себя как долгосрочного партнёра в процессе экономических преобразований Королевства.