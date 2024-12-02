Kaspersky: каждый второй в России выступает за наем сотрудников с ОВЗ

Каждый второй россиянин считает, что нанимать сотрудников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является правильной и современной практикой, согласно исследованию, проведенному "Лабораторией Касперского" для РИА Новости.
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