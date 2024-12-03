Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Галахова
    В смысле вину признали частично? Эти упыри убили 7 человек и им позволено якобы отмыться на СВО? За 7 зарубежных жизн...В Карелии начался...
  • Eduard
    Я не понимаю зачем Россия платит бандитам взносы?Не платите,проводите свои соревнования.МОК под суд отправить!МОК сохранит поли...
  • Eduard
    МОК преступная организация,где уже не спорт,а политика чего быть не должно,МОК сохранит поли...

Овчинский: дом по программе реновации строят в Бабушкинскому районе

Овчинский: дом по программе реновации строят в Бабушкинскому районе

В СВАО возводят новостройку на 408 квартир в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх