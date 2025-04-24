Прогульщика и обвиняемого в мошенничестве депутата АКЗС Николая Данилина лишили мандата

Ранее Данилин несколько месяцев не посещал сессии и жил в Таиланде, а после возвращения в Россию его арестовали Бывшего главу ДСУ № 4 Николая Данилина лишили мандата депутата АКЗС на сессии краевого парламента 24 апреля.
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