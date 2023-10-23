Как мошенники обманывают детей и как этого избежать: уроки кибербезопасности для родителей Елена ГалицкаяВ России за последнее время замечено учащение случаев хищения средств с банковских счетов несовершеннолетних через обман мошенниками, которые используют различные методы и стратегии для достижения своих целей.
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