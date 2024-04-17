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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Буре: «Кучеров – настоящий лидер НХЛ, он возьмет «Арт Росс». Радует, что цээсковский парень так зажигает в Северной Америке»

– Никита Кучеров набрал уже 142 очка в регулярном чемпионате. Фантастика! – Это не может не удивлять.

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