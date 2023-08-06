Пронедра

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИГОРЬ честнодумов
    Я не понимаю, зачем об этом говорить на весь интернет?Выписан из зятей:...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Флаг им в обе руки и попутного ветра в горбатую спину! Забыли прописную истину - где родился, там и пригодился! Пусть...Предательство ниг...

Оперная певица Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-опера»

Оперная певица Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-опера»

Оперная певица Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-опера» Владислав ВислСогласно информации от РБК, российская оперная певица Анна Нетребко подала иск в суд против нью-йоркской «Метрополитен-опера» и её генерального директора Питера Гельба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх