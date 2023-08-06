Оперная певица Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-опера» Владислав ВислСогласно информации от РБК, российская оперная певица Анна Нетребко подала иск в суд против нью-йоркской «Метрополитен-опера» и её генерального директора Питера Гельба.