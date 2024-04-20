Кубинский дипломат: США ведут последовательную политику по лишению населения целой страны средств к существованию

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио дал эксклюзивное интервью CBS News, в котором рассказал, что именно США виноваты в массовой миграции людей с острова, поскольку своей политикой Вашингтон лишает людей средств к существованию.