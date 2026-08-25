Только сейчас Путин осознал, что специальное затягивпние им войны, может обернуться, вместо триумыального сплочения народа аокруг его одиозной фигуры, тяжкими последствиями для России. Какую цену еще придется заплатить за это нежелание завершить конфликт еще в 2022- 2023-м, еще вопрос. И сколько ро сиян отдадут свои жизни за его амбициозность, не известно. Не зря потери так старательно засекречиваются.

СК

Степан Капуста

Константин Самарин Только сейчас Путин осознал, что специальное затягивпние им войны, может обернуться, вместо триумыального сплочения народа аокруг его одиозной фигуры, тяжкими последствиями для России. Какую цену еще придется заплатить за это нежелание завершить конфликт еще в 2022- 2023-м, еще вопрос. И сколько ро сиян отдадут свои жизни за его амбициозность, не известно. Не зря потери так старательно засекречиваются.

Путин - геополитик, понимает глубже и видит дальше. Начавшееся переформатирование миропорядка (к многополярному миру) продолжится несколько десятков лет, но тенденции: 1. Обрушение Бреттон-Вудской системы, а значит и американского могущества - обозначилась налицо. Зачем Путину "рубить дерево", которое скоро само упадет? 2. Упадок и исламизация Европы, утрата государственности и приход к власти "полевых командиров". 3. Голод и обезвоживание Средней Азии с миллионами беженцев. 4. Распад мира на макрорегионы вокруг США, Китая, России, возможно Индии. Но цена для Запада будет несоизмеримо бОльшей, чем цена для России. Вишенка на торте: население России будет заметно прирастать за счет мигрантов из Европейских стран - сторонников традиционных ценностей, образованных и цивилизованных, в отличие от "понаехавших" в Европу неоварваров. Такова картина мира на ближайшие несколько десятков лет. "Жизнь определяет не факт, но тенденция".