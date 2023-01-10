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Томас Эртель набрал 20 очков и 9 передач в победном матче с «Локо»

Томас Эртель набрал 20 очков и 9 передач в победном матче с «Локо»

Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель отметился результативной игрой в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (73:71).

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