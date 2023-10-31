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«Четвертый выстрел в лоб»: Кадыров призвал стрелять в зачинщиков беспорядков

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров жестко высказался о зачинщиках беспорядков в России. В частности, глава региона приказал задерживать протестующих, однако, если человек не отреагировал на три предупредительных выстрела, тогда четвертый должен быть пущен «в лоб».

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