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«Это невыносимо». Де’Аарон Фокс признался, что не может смотреть игры NCAA

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс признался, что не может смотреть игры чемпионата NCAA. «Я как бы просматриваю студенческие игры.

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