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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Кириленко: «Снятие ограничений с игроков, тренеров и судей – большая новость»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал решение ФИБА снять индивидуальные ограничения с российских игроков, тренеров, судей и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3×3.

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