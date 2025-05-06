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Молодой водитель на Toyota врезался в Дом культуры в Кавалерово и исчез.

Молодой водитель на Toyota врезался в Дом культуры в Кавалерово и исчез.

В Приморском крае юноша на Toyota Corona врезался в здание Дома культуры в Кавалерово и скрылся с места происшествия.

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