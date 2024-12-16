Политолог объяснил, почему Украина не станет ключевым игроком на переговорах

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Английский политолог Анатоль Ливен, ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне, выразил мнение о сложностях, связанных с участием Украины в переговорах по урегулированию конфликта.
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