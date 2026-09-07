Километр до Дружковки: ВС РФ заняли большую часть Райского Северного

Российские подразделения продолжают наступление на Донбассе. Сегодня наши штурмовые отряды заняли большую часть села Райское (также известного как Райское Северное), расположенного в непосредственной близости от Дружковки.
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