На Алтае застрелили главу района: главное за сутки по Сибири

В селе Завьялово Алтайского края застрелили главу района Николая Онищенко, в школе Новосибирска ребенка-инвалида насильно заперли в туалете, экс-главе правительства Красноярского края вынесли приговор, стая бездомных собак в Хакасии едва не растерзала маленькую девочку, сибирякам пообещали адское пекло этим летом, а на горе Белухе ужесточили правила подъема.