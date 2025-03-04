На Алтае застрелили главу района: главное за сутки по Сибири

В селе Завьялово Алтайского края застрелили главу района Николая Онищенко, в школе Новосибирска ребенка-инвалида насильно заперли в туалете, экс-главе правительства Красноярского края вынесли приговор, стая бездомных собак в Хакасии едва не растерзала маленькую девочку, сибирякам пообещали адское пекло этим летом, а на горе Белухе ужесточили правила подъема.
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