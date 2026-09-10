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Царьград

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Юрист Халимов объяснил причины повышения ставок по кредитам

Юрист Халимов объяснил причины повышения ставок по кредитам

Юрист Эмиль Халимов рассказал, как плохая кредитная история может привести к повышенным процентным ставкам, а также объяснил, в каких случаях банки могут отказать в выдаче кредита из-за длительных просрочек и передачи дела коллекторам.

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