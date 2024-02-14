Путин: Запад сорвал стамбульские переговоры в надежде победить РФ на поле боя

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государства Запада могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя.
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