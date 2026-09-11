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Ивановские новости

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Ивановская область простилась с погибшим в СВО военнослужащим Щемеровым

Ивановская область простилась с погибшим в СВО военнослужащим Щемеровым

Максим Щемеров, служивший в подразделении другого региона, проявил мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач.

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