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Панарин забил гол и продлил голевую серию в ходе матча против «Оттавы»

Панарин забил гол и продлил голевую серию в ходе матча против «Оттавы»

Российский хоккеист Артемий Панарин, выступающий за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», 8 марта продлил голевую серию в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Оттава Сенаторз».

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