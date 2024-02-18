Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    сколько ещё нужно доказательств,  что война уже давно началось!! всё еще будем ждать разумности от запада?  они готов...Рудской: военные ...
  • Надежда
    Не, какие 10 лет, нам морковку подвешивали еще при СССР, соблазняли жвачкой и сотней сортов колбасы... После развала ...Абхазия отказалас...
  • Владимир Иванов
    Так там ничего не осталось!В МО РФ показали ...

"Будете гореть в адском огне!": Адвокат азербайджанцев, нанятый диаспорой, проклял судью

"Будете гореть в адском огне!": Адвокат азербайджанцев, нанятый диаспорой, проклял судью

  Суд в Тюмени отправил в следственный изолятор троих молодых азербайджанцев, которые толпой нападали на людей, снимали свои хулиганские действия на видео, накладывали весёлую музыку и публиковали это в соцсети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Хироников
А Храмову необходимо срочно (сейчас) заменить Мустафаевой! Ой завопит Храмова! Обижают мигранты! Владимир Владимирович, спаси от засилья их! Ведь уже на мое место покусились! Бяда!!!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх