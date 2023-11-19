Украинская версия фильма «Батальоны просят огня». Как Запад рассказывает о СВО

В разговорах с читателями все чаще и чаще звучит простой вопрос: почему обыватели на Западе не понимают событий, которые реально происходят на Украине? Почему верят сказкам, которые им рассказывают киевские политики? Ведь современные средства коммуникации позволяют получать информацию из различных Именно поэтому я решил показать практически то, какую информацию получают читатели от западных авторов.