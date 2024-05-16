Генменеджер «Ак Барса»: «У Билялова были варианты с другими клубами на большие суммы. Рады, что он согласился на наши условия»

– Насколько сложно было продлить контракт с Биляловым с учетом того, что это было не сделано по ходу сезона и нынешней весной он выходил на рынок неограниченно свободных агентов? – Варианты у него были с другими клубами.
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