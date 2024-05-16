НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

136 подписчиков

Генменеджер «Ак Барса»: «У Билялова были варианты с другими клубами на большие суммы. Рады, что он согласился на наши условия»

– Насколько сложно было продлить контракт с Биляловым с учетом того, что это было не сделано по ходу сезона и нынешней весной он выходил на рынок неограниченно свободных агентов? – Варианты у него были с другими клубами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх