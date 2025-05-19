Новые пирамиды: в России появились новые схемы обмана инвесторов

РИА Новости/Владимир Песня Центробанк решил заняться развитием рынка капитала в нашей стране. Глава регулятора Эльвира Набиуллина предлагает совершить коренной разворот в этом направлении, поскольку наш рынок обладает огромным потенциалом.
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