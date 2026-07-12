Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) мало чего позитивного привнес в отношения между США и Россией, рассказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
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