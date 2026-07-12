Политика как он...
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Политика как она есть

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В России отреагировали на смерть американского сенатора Линдси Грэма

В России отреагировали на смерть американского сенатора Линдси Грэма

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) мало чего позитивного привнес в отношения между США и Россией, рассказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

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Комментарии
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Элина Смирнова
Этот козёл , по имени Лиза (пидор) , смеялся от того как они успешно разместили свои деньги, что бы убивать Русских. Гореть в аду, сука потная, и попутно, кол тебе в жопу.
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