Певица Мия Бойка перестала сотрудничать с рэпером T-killah

T-killah об уходе Мии Бойки с его музыкального лейбла: Она лишилась прав на свои треки после ухода в свободное плавание Артистка Миа Бойка рассказала, что стала свободной певицей и завершила свое сотрудничество с рэпером T-killah (Александр Тарасов).