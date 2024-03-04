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Певица Мия Бойка перестала сотрудничать с рэпером T-killah

Певица Мия Бойка перестала сотрудничать с рэпером T-killah

T-killah об уходе Мии Бойки с его музыкального лейбла: Она лишилась прав на свои треки после ухода в свободное плавание Артистка Миа Бойка рассказала, что стала свободной певицей и завершила свое сотрудничество с рэпером T-killah (Александр Тарасов).

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