В Фурмановском районе автомобиль «Нива» опрокинулся на крышу: пострадал водитель

Дорожный инцидент произошел вчера, 16 августа, в седьмом часу вечера в деревне Шульгино Фурмановского районаДорожный инцидент произошел вчера, 16 августа, в седьмом часу вечера в деревне Шульгино Фурмановского района, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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