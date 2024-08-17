НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

В Фурмановском районе автомобиль «Нива» опрокинулся на крышу: пострадал водитель

В Фурмановском районе автомобиль «Нива» опрокинулся на крышу: пострадал водитель

Дорожный инцидент произошел вчера, 16 августа, в седьмом часу вечера в деревне Шульгино Фурмановского районаДорожный инцидент произошел вчера, 16 августа, в седьмом часу вечера в деревне Шульгино Фурмановского района, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх