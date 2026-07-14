Минобороны РФ: сержант Демин застрелил двух украинских диверсантов

Младший сержант Станислав Демин в ходе боя с украинской ДРГ уничтожил двух военнослужащих ВСУ. Операция на передовых позициях позволила предотвратить атаку на русские силы и доставить боеприпасы, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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