Минобороны РФ: сержант Демин застрелил двух украинских диверсантов

Младший сержант Станислав Демин в ходе боя с украинской ДРГ уничтожил двух военнослужащих ВСУ. Операция на передовых позициях позволила предотвратить атаку на русские силы и доставить боеприпасы, сообщили в Министерстве обороны РФ.