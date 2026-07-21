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Царьград

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Госдума исключила термин "умственная отсталость" из закона

Госдума исключила термин "умственная отсталость" из закона

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект, который исключает из закона о социальной поддержке детей-сирот упоминание "различных форм умственной отсталости", заменив его унифицированным термином "нарушение интеллекта".

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