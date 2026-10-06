В Кузбассе задержали двоих подростков за поджог релейного шкафа

КЕМЕРОВО, 6 октября. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних задержаны за диверсию в Кузбассе. Подростки подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому округу.
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