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ТАСС

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В Кузбассе задержали двоих подростков за поджог релейного шкафа

В Кузбассе задержали двоих подростков за поджог релейного шкафа

КЕМЕРОВО, 6 октября. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних задержаны за диверсию в Кузбассе. Подростки подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому округу.

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