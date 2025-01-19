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Замученные жители Русского Поречного

Замученные жители Русского Поречного

В освобожденном Русском Поречном (Курская область) в одном из подвалов были обнаружены замученные мирные жители.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
А где возмездие???????
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16 час.
Пульхерия Djem
Мария Захарова говорила, что все будут наказаны??? Не НАКАЗАНЫ ,а УНИЧТОЖЕНЫ,!!!!! Поэтому наши угрозы никто всерьёз и не воспринимает.  Стопэ  трындеть, БОМБИТЬ НАДО ПО ПОЛНОЙ,
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11 час.
Пульхерия Djem
Владимир Владимирович Путин! Народ требует СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ,как ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ на время СВО, для террористов и зверских убийц МИРНОГО населения!!!
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10 час.

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