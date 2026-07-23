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Депутат Журавлев назвал нового главкома ВСУ Драпатого нацистом

В четверг депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Журавлёв дал жесткую оценку новому главнокомандующему Вооруженных сил киевского режима Михаилу Драпатому, прокомментировав его недавние выступления.

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