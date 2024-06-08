Автоверсты
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Автоверсты

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Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Да это полный 3,14здец, граждане!! Теперь любой долбо..б будет кидаться под колёса, а виноват останется водитель... Д...Пешеход, переходи...
  • Alex
    вы АЗС с СТО не путаете часом? 🤣Находим и устраня...
  • Аркадий Шацкий
    Вообще это "звериный" скифский стиль, а уж у кого они слямзили историки пока не разузнали)Неожиданная находка

Две двери, но не по бокам: как и почему появился двуликий Zundapp Janus

Две двери, но не по бокам: как и почему появился двуликий Zundapp Janus

﻿﻿Что вы думаете о машине с двумя дверями не по бокам, а по торцам? Довольно смело даже для концепт-кара, не так ли? А ведь автомобили с такими особенностями конструкции массово производились не только где угодно, но и в послевоенной Германии, и даже у известного производителя мотоциклов! Сегодня мы рассмотрим историю развития и интересные особенности микроавтобуса Zundapp Janus.

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