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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски забил 98-й и 99-й голы в Лиге чемпионов. У Месси – 129, у Роналду – 141

36-летний польский форвард сделал дубль в матче 4-го тура общего этапа ЛЧ против «Црвены Звезды» (4:1, второй тайм).

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