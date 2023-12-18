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На Измайловском проспекте установили таблички в память о репрессированных немцах

Речь идёт о репрессированной семье. В Адмиралтейском районе на Измайловском проспекте на фасаде дома № 19 установили три таблички «Последнего адреса» в память о людях, ставших жертвами политических репрессий в годы советской власти.

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