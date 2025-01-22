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Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС пересмотреть политику санкций против России

Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС пересмотреть политику санкций против России

Политик написал, что ограничения сыграли против самой Европы.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза пересмотреть взгляды на антироссийские санкции.

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